Mercato - La sortie tout en franchise de Villas-Boas sur l'avenir de Mandanda

Auteur d'une saison 2019-2020 de très grande qualité (23 matches joués en Ligue 1, 19 buts concédés), Steve Mandanda (34 ans) est incontestable et incontesté dans le but de l'Olympique de Marseille. Un constat qui devrait perdurer jusqu'à la fin de contrat - programmée au 30 juin 2021 - du portier international français (32 sélections avec les Bleus), si l'on se fie aux propos tenus par son entraîneur, André Villas-Boas, en conférence de presse.

"Steve Mandanda est dans un très bon état d'esprit. C'est notre choix cette année, et l'année prochaine. Il a la qualité pour garder cette forme pendant deux ou trois ans. Ensuite, on verra", a sobrement indiqué le technicien lusitanien. À l'heure actuelle, le portier tricolore, qui approchera des 36 ans à l'issue de son bail, a encore clairement les ressources pour continuer au plus haut niveau encore quelques années. Mais qu'en sera-t-il en 2021 ?