Mercato - La stratégie du Napoli pour conserver Fabian Ruiz

Qu'on se le dise, les dirigeants de Naples n'entendent pas perdre Fabian Ruiz (24 ans), leur milieu de terrain espagnol, au cours du prochain mercato estival. Malgré les intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone, l'ancien joueur du Betis Séville (2 buts et 2 passes décisives en 22 matches de Serie A cette saison) pourrait bel et bien s'inscrire dans la durée avec le club transalpin. Ce dernier fait, en tout cas, tout pour que cela arrive.

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants napolitains souhaitent que leur protégé prolonge de deux années supplémentaires son contrat du côté du San Paolo, soit jusqu'au 30 juin 2025. Une extension de bail évidemment assortie d'une substantielle revalorisation salariale. Naples, qui avait déboursé 30 millions d'euros à l'été 2018 pour le faire venir, souhaiterait également inclure une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son nouveau bail.