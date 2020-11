Mercato - La valeur d'Erling Haaland explose !

Ce lundi, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le numéro 315 de la Lettre hebdomadaire, qui met en valeur les joueurs du big-5 européen dont la valeur de transfert a le plus augmenté ce mois-ci. Et selon l'organisation, c'est le Norvégien Erling Haaland (20 ans) qui est en tête de ce classement avec une valeur estimée à 155M€, soit plus de 35M€ par rapport à la fin du mois d’octobre (120M€). Ses grandes performances et ses records battus font grimper sa valeur.

En effet, Erling Haaland est devenu le joueur le plus rapide atteindre les 15 buts en Ligue des champions, ce mardi lors de Dortmund-Bruges. Le Norvégien n'a eu besoin que de 12 matchs. Cependant, le Borussia Dortmund sera certainement tenté de le transférer à un prix bien plus élevé dès la fin de cette saison, car les médias allemands ont révélé une clause de départ de 75M€ valable dès 2022. Pour rappel, Haaland a inscrit 17 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues.