Mercato - La valeur marchande de Neymar prend une énorme claque !

Recruté pour 222 millions d'euros à l'été 2017, Neymar (28 ans) perd de plus en plus de valeur au Paris Saint-Germain selon l'Observatoire du Football. En effet, le CIES vient de publier, ce lundi, les valeurs semestrielles des joueurs -à quelques semaines du mercato estival- et le Brésilien a pris une énorme claque !

Selon les calculs de l'organisme, qui prend en compte l'âge, les performances, le contrat etc..., le Ney ne vaudrait aujourd'hui plus "que" 82,7 millions d'euros, ce qui fait de lui le 36ème joueur le plus cher de la planète. Depuis l'an dernier, la valeur du Brésilien descend en flèche : en janvier 2019, elle était estimée à 197,1 millions, puis à 124,7 millions en juin 2019, et juste au dessus des 100 millions en janvier 2020 (100,7 millions). Pour rappel, avec son transfert à Paris, l'ancien du Barça reste encore aujourd'hui le transfert le plus cher de l'histoire.