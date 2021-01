Mercato - Laborde : "Je ne partirai pas n'importe où"

Annoncé du côté de Marseille où de l'Angleterre depuis le début du mercato d'hiver, l'attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde (26 ans) a tenu à calmer toutes les rumeurs en conférence de presse. "Je n’ai pas une envie spéciale de partir. S’il y a quelque chose d’intéressant pour moi et pour le club, on verra. Aujourd’hui, je suis tranquille dans ma tête et je pense surtout au match de samedi. J’ai cette ambition de vouloir jouer la Ligue des Champions et de jouer contre les meilleures équipes du monde. C’est un objectif. Je ne suis pas fixé sur un championnat, il me faut un bon feeling. Il faut que ça soit une bonne opportunité. Si j’ai un bon truc et surtout pour le club, dans ce cas-là, on étudiera. Je ne partirai pas n’importe où" a expliqué le joueur devant la presse.