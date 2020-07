Mercato - Laurent Blanc a été proposé au Barça !

Le Barça, qui pourrait remercier Quique Setién à l'issue de la saison, aurait reçu la candidature de Laurent Blanc par l'intermédiaire de Jorge Mendes, l'agent du Cévenol.

En quête d'un club après quatre années de congés, Laurent Blanc peine à retrouver un challenge sportif intéressant. Dorénavant représenté par le très influent Jorge Mendes, le Cévenol aurait été proposé au FC Barcelone, selon les informations du Mundo Deportivo. Face à l'avenir très incertain de Quique Setién et à la perte du titre au profit du Real, le Barça pourrait bien être à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaines.

Toutefois, le média catalan ne précise pas si le Barça compte, bel et bien, soumettre une offre à l'entraîneur français, mais des négociations pourraient être délicates. En effet, avec les élections présidentielles à la fin de la saison prochaine, le potentiel successeur de Josep Bartomeu pourrait décider de changer de coach et le nom de Xavi revient de manière assez régulière. L.Blanc accepterait-t-il un poste avec la menace d'un licenciement au bout d'une année ? Pour rappel, l'ancien coach du PSG et de Bordeaux est aussi pisté par Valence.