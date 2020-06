Mercato - Laurent Blanc a plusieurs options

Après quatre ans sans club, Laurent Blanc devrait renfiler le costume d'entraîneur la saison prochaine. D'après L'Equipe, plusieurs pistes s'offrent à lui.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain en juin 2016, Laurent Blanc pourrait et devrait reprendre du service la saison prochaine. Cette hypothèse a été renforcée lundi suite au départ de Franck Passi de son poste d'entraîneur de Niort. En effet, l'ancien entraîneur intérimaire de l'OM "a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été", comme l'ont écrit les Chamois dans leur communiqué. Ce mardi, L'Equipe dévoile sept clubs susceptibles d'accueillir l'entraîneur de 54 ans sur leur banc.

Parmi eux, trois pistes paraissent d'emblée très incertaines : Newcastle, Schalke 04 et Valence. Les Magpies, dont le rachat pourrait être annoncé dans les semaines à venir, avaient déjà sondé le Français par le passé, sans grand succès. Le projet du club allemand ne semble pas correspondre aux ambitions du champion du monde 98, tandis que le club Che a nommé Albert Celades en septembre dernier et celui-ci est encore en course pour une qualification en LDC.

En revanche, une piste paraît plus probable en Italie. Seulement 13ème de Serie A avant la reprise, la Fiorentina pourrait se séparer de Giuseppe Iachini après seulement quelques mois. Son style de jeu ne plaît pas au propriétaire Rocco Commisso dont l'ambition est de ramener la Viola sur le devant de la scène italienne. L'AC Milan est également cité par nos confrères mais le club lombard est en contacts très avancés avec Ralf Rangnick. En Turquie, Fenerbahçe, déjà cité en avril dernier, serait toujours intéressé mais les difficultés rencontrées par le club ces dernières années et particulièrement cette saison, pourraient refroidir Laurent Blanc. Enfin, le nom le plus prestigieux est celui du Borussia Dortmund où Lucien Favre pourrait voir sa place menacée cet été suite à ses échecs sur la scène nationale et continentale.