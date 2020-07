Mercato - Laurent Blanc plaît au FC Barcelone

Le Barça, qui devrait remercier Quique Setién à l'issue de la saison, nourrit de l'intérêt pour le profil de Laurent Blanc. Un contrat d'un an pourrait être proposé au champion du Monde 98.

Quatre ans après son licenciement du Paris St-Germain, Laurent Blanc pourrait bientôt être de retour en pleine lumière. Le profil de l'entraîneur français (54 ans), proposé à Barcelone par Jorge Mendes, intéresse les dirigeants blaugrana, d'après L'Equipe, et l'hypothèse de le voir succéder à Quique Setién à l'issue de la saison n'est pas à exclure.

Leader de Liga avant la reprise en juin, mais coiffé au poteau par le Real Madrid, le Barça jouera sa saison début août avec un 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Naples (1-1 à l'aller) et un potentiel final 8 à Lisbonne. Sauf miracle, le passage de Setién sur le banc, débuté en janvier, ne s'étendra pas au-delà de huit mois et pour le remplacer, Blanc serait donc considéré comme une option crédible. Son compatriote Eric Abidal, secrétaire technique du club culé, serait son plus fervent soutien. Le président Josep Bartomeu, lui, pencherait plutôt pour Ronald Koeman (57 ans), l'actuel sélectionneur des Pays-Bas.

Un contrat d'un an seulement pour l'après Setién

La particularité de ce recrutement, comme l'avait déjà expliqué la presse catalane il y a quelques jours, réside dans la durée du contrat qui serait proposé au futur entraîneur, très courte. L'idée, à Barcelone, serait de nommer un nouveau coach pour un an, avant que les élections présidentielles prévues en juin 2021 ne rebattent les cartes et aboutissent, probablement, au retour de Xavi sur le banc. L'ancien maestro du milieu catalan est actuellement en poste au Qatar, à Al-Sadd. Un an, et plus si affinités, voilà ce qui devrait être proposé au successeur de Setién. Et donc, potentiellement, à Laurent Blanc.