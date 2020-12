Mercato - Lautaro Martinez est très bien à l'Inter Milan selon son agent

Longtemps courtisé par le FC Barcelone, Lautaro Martinez (23 ans) est finalement resté à l’Inter Milan cet été. L’Argentin a même accepté une prolongation de contrat assortie d’une belle revalorisation salariale. De plus, l'agent d'El Toro, Carlos Alberto Yaqué, a évoqué l’avenir de son joueur lors d’un entretien accordé au quotidien argentin Olé, et a confié que son joueur se sentait bien en Lombardie, dans le but de refroidir les prétendants du buteur des Nerazzurri.

"Il est bien là où il est. Il grandit et apprend. C'est un gars avec un potentiel énorme, sans limite, qui peut devenir un joueur de premier plan. Le plus important est qu'il se soit habitué très rapidement au football européen. Il est arrivé et a immédiatement joué, marqué et montré au public qu'il aimait ça. Il a encore trois ans de contrat. Celui qui le veut devrait aller parler avec l'Inter. Mais là, il est calme et heureux, il joue et grandit", a confié son agent.