Mercato - Le Barça a couché le nom de N'Golo Kanté

En quête d'un milieu "physique" pour renforcer son entrejeu, le FC Barcelone aurait fait de N'Golo Kanté sa priorité. Pour pouvoir l'arracher à Chelsea, les Blaugrana seraient prêts à échanger Philippe Coutinho.

Arrivé à Chelsea en 2016 pour 35 millions d'euros en provenance de Leicester, N'Golo Kanté (29 ans) a poursuivi sa progression à Stamford Bridge pour être considéré comme l'un des meilleurs milieux récupérateurs au monde. Chez les Blues, le Tricolore, champion du monde en 2018, s'est même amélioré dans le domaine offensif que ce soit devant les cages adverses ou dans la conservation du ballon. Longtemps pisté par le PSG, qui souhaitait régler ses problèmes au milieu de terrain en recrutant le tricolore, l'ancien Caennais plait aussi aux clubs espagnols.

En effet, le 13 avril déjà, le nom du Blues a été associé au Real Madrid, qui souhaiterait faire de lui un clone parfait à Casemiro. Mais ce mercredi, le quotidien Mundo Deportivo fait sa Une avec le portrait du milieu de Chelsea : "l'option Kanté" pour le FC Barcelone. Les Catalans cherchent, pour cet été, un milieu de terrain capable de multiplier les aller-retour, fournir des efforts intenses à la récupération ainsi que de l'agressivité dans l'entrejeu. Autrement dit, toutes les qualités de Kanté depuis son éclosion au plus haut niveau. Avec les départs quasi actés de Rakitic et Vidal, vieillissants, et la crise économique liée au coronavirus, le Barça estime que c'est le bon moment pour pouvoir s'offrir le milieu français.

Estimé à 80 millions d'euros par Chelsea, Kanté (22 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts) pourrait toutefois être échangé avec Coutinho. En effet, le milieu offensif brésilien, qui ne sera pas conservé par le Bayern Munich à l'issue de son prêt, souhaite rentrer en Premier League, là où il avait explosé avec Liverpool. Les Blues, très intéressés par l'Auriverde (estimé lui aussi à 80 millions), pourraient ainsi se montrer partants pour un échange sec entre les deux joueurs... En cas d'échec dans le dossier Kanté, le Barça piste un autre Français pour soulager Sergio Busquets dans la récupération : Tanguy Ndombélé.