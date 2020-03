Mercato - Le Barça a flairé le bon coup Alex Telles

Alors que Jordi Alba a passé la trentaine (31 ans depuis samedi) et que Junior Firpo tarde à répondre aux attentes placées en lui à son arrivée l'été dernier, le FC Barcelone réfléchit à recruter un nouveau latéral gauche, dès qu'il en aura la possibilité sur le prochain mercato. Le journal Sport fait ressortir ce lundi le nom d'Alex Telles (27 ans), en fin de contrat dans un peu plus d'un an avec le FC Porto.

Après avoir refusé une offre de prolongation, basée sur un salaire de 6 millions d'euros brut annuels, l'international brésilien (1 sélection) aurait été placé sur la liste des transferts par le club lusitanien, qui n'a plus qu'une fenêtre de transfert pour espérer récolter de l'argent sur son départ. Une aubaine, donc, pour le Barça, qui a toujours jugé sa clause libératoire (40 M€) trop élevée pour s'aligner dessus. D'après le journal catalan, des contacts auraient déjà été noués avec l'entourage de Telles. Notons par ailleurs que ce dernier présente l'avantage de posséder un passeport italien, un détail non-négligeable pour le club culé, déjà en réflexion sur la question de ses joueurs extra-communautaires.