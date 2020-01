Mercato - Le Barça a proposé 100 millions à Everton pour Richarlison !

Toujours en quête d'un attaquant pour pallier l'absence de Luis Suarez et après avoir abandonné la piste menant à Rodrigo (Valence), le FC Barcelone aurait tenté de s'offrir Richarlison durant ce mercato hivernal. D'après nos sérieux confrères de Sky Sports, le club culé aurait même proposé 100 millions d'euros à Everton, en vain.

Les Toffees, qui avaient recruté l'attaquant brésilien à Watford pour près de 40 millions d'euros en 2018, auraient opposé une fin de non recevoir aux champions d'Espagne. Cette saison, Richarlison a inscrit 10 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues.

