Mercato - Le Barça active la piste Jadon Sancho

En difficulté dans le dossier Neymar, le FC Barcelone pourrait activer le plan B et se lancer à l'assaut de Jadon Sancho.

Après d'interminables négociations qui n'avaient pas abouties la saison passée, le FC Barcelone relance tout de même le dossier Neymar. Le Brésilien est la cible numéro 1 du club catalan mais les pourparlers avec le Paris Saint-Germain s'annoncent une nouvelle fois compliqués, encore plus durant la période actuelle. Par conséquent, pour cette raison mais également à cause de l'investissement financier qu'une telle opération pourrait nécessiter, le Barça serait prêt à activer son plan B et se ruer sur Jadon Sancho.

D'après Bild et Sport, l'international anglais est perçu comme une alternative sérieuse en cas d'échec dans le dossier Neymar. Surtout, les Blaugrana souhaiteraient profiter de l'intérêt du Borussia Dortmund pour Ansu Fati afin d'attirer le Britannique du côté du Camp Nou. Alors que le club de la Ruhr attend 130 millions d'euros pour son prodige, les dirigeants catalans pourraient faire baisser ce montant en incluant Ansu Fati dans l'opération.

Le FC Barcelone pourrait donc entamer les grandes manoeuvres et il devra se montrer persuasif puisque Manchester United est déjà bien avancé dans ce dossier. Auteur de 14 buts et 16 passes décisives en 23 matchs de championnat cette saison, Sancho a marché sur la Bundesliga et l'intérêt des cadors européens a été décuplé. La lutte s'annonce âpre pour obtenir les services du joueur des Three Lions.