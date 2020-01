Mercato - Le Barça attend la réponse de Xavi

Désireux de se séparer d'Ernesto Valverde au poste d'entraîneur, FC Barcelone aurait fait une proposition à Xavi, son ancien joueur.

D'ici les prochains jours, voire prochaines semaines, Ernesto Valverde ne devrait plus mettre les pieds sur le banc du FC Barcelone. L'entraîneur hispanique, en fin de contrat à l'issue de la saison, a perdu le peu de crédit qu'il lui restait ce jeudi, avec une défaite face à l'Atlético Madrid en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. A tel point que les médias catalans se sont enflammés, hier, après le voyage d'une délégation barcelonaise à Doha. Initialement programmé pour faire une mise à jour de la rééducation d'Ousmane Dembélé, le voyage a aussi permis à Eric Abidal et Oscar Grau de rencontrer Xavi.

L'ancien joueur du Barça, aujourd'hui coach d'Al Sadd au Qatar, a reçu une proposition de contrat de deux ans et demi selon les informations de Marca et AS. D'après RAC1, le jeune entraîneur de 39 ans devrait donner sa réponse dans le week-end. Dans l'hypothèse où il accepterait, directement, le poste à Barcelone, Ernesto Valverde serait directement remercié, à cinq mois et demi de la fin de son bail. De quoi réjouir les fans catalans, qui militent depuis plusieurs mois maintenant pour son licenciement.

Pour Sport en revanche, Valverde devrait terminer la saison avant de partir libre. Enfin, il faut savoir que le Barça a d'autres idées en tête si Xavi, piste numéro 1, venait à recaler le Barça, son club formateur. Ronald Koeman, Quique Setién ou encore Thierry Henry font partie des entraîneurs suivis par les dirigeants catalans d'après Mundo Deportivo.