Mercato - Le Barça attend le feu vert pour remplacer Dembélé

Ousmane Dembélé sera absent pour les six prochains mois, a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué, mardi en début de soirée. Cette espèce d'officialisation d'une durée d'indisponibilité extrêmement longue n'est pas anodine, puisqu'elle déclenche enfin le processus qui va permettre au club culé de trouver un remplaçant. Maintenant que Dembélé a été opéré et que la gravité de sa blessure a été constatée par un médecin, le Barça peut demander à la ligue espagnole l'autorisation de recruter un joker médical. Il dispose de vingt jours pour le faire et une réponse devra lui être apportée dans les soixante-douze heures suivantes, détaille le journal Sport ce matin.

Une réunion est prévue ce mercredi, après l'entraînement, entre Eric Abidal et Quique Setién. Le secrétaire technique et l'entraîneur catalans vont devoir se rejoindre sur le profil de la recrue idoine, qui doit être libre ou déjà licenciée en Espagne. Ce devrait être un attaquant de pointe, qui permettrait à la fois de combler l'absence de Luis Suarez. Les noms d'Angel (32 ans, Getafe) et Cristhian Stuani (33 ans, Gérone) ont déjà été évoqués, mais El Mundo Deportivo rapporte que Lucas Pérez (31 ans, Alavés) est également ciblé. Willian José (28 ans, Real Sociedad) serait lui considéré hors de prix.