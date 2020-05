Mercato - Le Barça aurait trouvé son nouveau latéral droit

A Barcelone, les dirigeants ont fait du poste de latéral droit l'une de leurs priorités pour cet été. Nelson Semedo est sur le départ et le jeune Emerson (21 ans), sous contrat jusqu'en juin 2024, est encore prêté au Betis Séville pour une saison. De plus, ce dernier occuperait une place d'extracommunautaire dans l'effectif catalan, ce qui ne ferait pas les affaires du club. Par conséquent, le Barça s'est mis en quête d'un nouveau renfort à ce poste et l'aurait finalement trouvé.

D'après les informations du programme télévisé néerlandais Veronicainside, relayées par Mundo Deportivo, le jeune Sergiño Dest (19 ans) serait l'élu. Devenu professionnel avec l'Ajax Amsterdam cette saison, ce pur produit du club ajacide aurait refusé une offre du Bayern Munich afin de s'engager en faveur des Blaugrana. Pour son premier exercice avec l'équipe première, Dest a distribué 5 passes décisives en 20 matchs de championnat. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Ajax, il est estimé à 18 millions d'euros par le site Transfermarkt.