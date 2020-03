Mercato - Le Barça cible quatre postes à renforcer

"SOS Messi", titrent nos confrères de Sport ce mardi. Deux jours après la défaite du Barça dans le Clasico, le journal catalan souligne le fait que le sextuple Ballon d'Or se retrouve de plus en plus isolé au milieu d'un collectif de moins en moins bien huilé et dont les individualités peinent à ressortir.

Pour y remédier, les dirigeants catalans auraient prévu de miser gros sur le prochain mercato, avec les recrutements de quatre nouveaux joueurs, "jeunes mais avec suffisamment d'expérience", à des postes clefs. Un latéral droit, un défenseur central, un avant-centre et un attaquant polyvalent seraient recherchés, à en croire Sport. Pour ce dernier profil, Neymar serait évidemment l'option privilégiée par le club culé.