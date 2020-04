Mercato - Le Barça concurrence le PSG pour Sandro Tonali

Avant le début de la crise, le FC Barcelone s'était dit près à proposer une somme astronomique à Brescia pour récupérer sa pépite Sandro Tonali. Le jeune milieu italien est courtisé ailleurs en Europe, notamment par le PSG.

Eblouissant pour sa première saison en Serie A, sous les couleurs de Brescia, Sandro Tonali a fait croître sa cote de popularité auprès des cadors européens. Alors que le PSG est sur ses traces depuis le retour de Leonardo l'année dernière, le FC Barcelone se serait mêlé à la lutte ces dernières semaines. Le club culé aurait même déjà formulé une offre avoisinant les 70 millions d'euros.

Dans le détail, ce sont 60 M€ que le Barça serait prêt à offrir, en plus de deux jeunes joueurs de son équipe réserve, d'après le Corriere della Sera. Récemment, le président de Brescia Massimo Celino avait confié avoir reçu une belle offre pour le milieu de 19 ans (il en aura 20 le 8 mai prochain), sans préciser d'où elle provenait.

Le journal transalpin souligne cependant que la crise du covid-19 remet évidemment en cause la proposition catalane et précise, par ailleurs, que le PSG est toujours à l'affût. Les champions de France seraient même prêts à mettre davantage sur la table pour devancer la concurrence du Barça. La Juventus Turin et les deux clubs milanais (Milan AC, Inter) seraient également intéressés par l'international italien (3 sélections chez les A).