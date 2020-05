Mercato - Le Barça craint le PSG dans la dossier Lautaro Martinez

Et si un nouveau rebondissement venait retarder davantage le transfert de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone ? S'il est bien décidé à rejoindre Lionel Messi et consorts du côté du Camp Nou, l'attaquant argentin n'est pas seul décideur dans cette opération. Son club, l'Inter Milan, a la main mise sur ce dossier et souhaite remplir ses caisses grâce à une vente. Ce mardi matin, le média catalan Sport affirmait que les deux clubs se sont entendus sur un transfert à hauteur de 60 millions d'euros et plus de deux joueurs. Mais ESPN indique que les dirigeants blaugrana seraient inquiets.

A Barcelone, la crainte de la concurrence grandit. La direction redoute les intérêts du Real Madrid, de Manchester United et surtout du Paris Saint-Germain pour le buteur de l'Inter. D'après les dirigeants du FCB, les enchères pourraient monter et ils ne seraient plus en mesure d'offrir le prix demandé. Alors que Mauro Icardi ne devrait pas être conservé, le PSG pourrait donc se lancer à l'assaut d'un autre avant-centre argentin évoluant à l'Inter Milan, au grand dam du Barça. Affaire à suivre...