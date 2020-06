Mercato - Le Barça décline une offre XXL des Reds Devils pour Ansu Fati

Lancé cette saison dans le grand bain au FC Barcelone, le prodige Ansu Fati ne sait toujours pas s'il va continuer sa carrière au sein du club espagnol. Sous contrat jusqu'en 2022, le jeune attaquant de 17 ans est toujours en négociation avec sa direction qui serait prête à lui offrir un joli contrat mais qui doit désormais faire face à de gros concurrents. Selon nos confrères du Times, Manchester United aurait ainsi tout d'abord fait une offre de près de 100 millions pour s'offrir les services du joueur naturalisé espagnol cette année, une offre refusée par les Blaugrana.

Les Reds Devils aurait néanmoins fait une nouvelle proposition d'environ 150 millions, refusée à nouveau par le Barça mais qui s'approche dangereusement de la clause libératoire du joueur (170 millions). Reste donc à savoir si Manchester United sera prêt à gonfler un peu plus son offre qui ne pourra dans ce cas plus être refusée par le club catalan. Cette saison, Ansu Fati a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues, marquant cinq buts et délivrant une passe décisive.