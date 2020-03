Mercato - Le Barça en galère avec ses places d'extra-communautaires

Ce n'est plus un secret pour personne, le FC Barcelone souhaite densifier sa ligne d'attaque l'été prochain et, malgré l'intérêt de Pierre-Emerick Aubameyang, ses deux pistes prioritaires demeurent Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar (PSG). Mais au-delà du prix des deux Sud-Américains, estimé à près de 300 M€ au total, un problème de taille se poserait pour les dirigeants culés s'ils souhaitaient se les offrir : les places d'extra-communautaires.

Trois joueurs ne faisant pas partie de l'Union Européenne sont autorisés dans chaque club et, à l'heure actuelle, le Barça en compte deux avec son milieu brésilien Arthur Melo et l'international chilien Arturo Vidal, rappellent nos confrères du Mundo Deportivo. Ce dernier est censé mettre les voiles cet été, ce qui permettrait aux pensionnaires du Nou Camp d'ajouter deux joueurs extra-communautaires à leur effectif. Neymar et Lautaro Martinez, si leurs moyens financiers le permettent. Mais personne d'autre, donc. Or, les Blaugrana avaient envisagé de s'offrir Willian (31 ans), en fin de contrat avec Chelsea, mais qui ne pourrait donc pas venir. Pas plus qu'Emerson, brésilien lui aussi et qui doit rentrer de son prêt au Betis Séville à l'issue de la saison. Il faudra faire des choix...