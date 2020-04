Mercato - Le Barça est entré en contact avec André Onana

D'après les Néerlandais du Telegraaf, le FC Barcelone serait entré en contact avec l'Ajax d'Amsterdam pour le recrutement d'André Onana (24 ans). Le gardien camerounais, formé à la Masia, et parti aux Pays-Bas en 2014, pourrait ainsi effectuer son retour dès cet été, comme annoncé depuis plusieurs semaines. Dans une rude période économique, liée à la crise du coronavirus, les Catalans souhaiteraient même monter un échange. Dans le deal que devrait proposer le Barça, Neto, débarqué l'été dernier et remplaçant de Marc-André Ter Stegen, ainsi qu'un milieu de terrain du club dont Riqui Puig, Alex Collado ou encore Carlos Aleñá, seraient inclus.

De son côté, Sport a annoncé ce matin qu'une une réunion avait même eu lieu entre André Onana, accompagné par son agent, et Marc Overmars, directeur sportif de l'Ajax, afin de négocier un départ. Ce dernier aurait fixé son bon de sortie à 40 millions d'euros. Malgré des intérêts de Chelsea, Tottenham et Paris, Barcelone renforce un peu plus sa supériorité sur le dossier avec cette prise de contact.