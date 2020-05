Mercato - Le Barça et l'Inter Milan sont tombés d'accord pour Lautaro Martinez

Cible prioritaire du FC Barcelone cet été, Lautaro Martinez ferait l'objet d'un accord quasi-ficelé entre le club culé et l'Inter Milan. L'opération devrait intégrer un échange avec deux joueurs, en plus d'une indemnité de transfert.

Le FC Barcelone et l'Inter Milan sont "de plus en plus proche d'un accord" au sujet de Lautaro Martinez. C'est ce qu'écrit le journal Sport dans son édition du jour, en annonçant qu'un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l'attaquant argentin (22 ans). Il serait question d'une somme de 60 millions d'euros, assortie de deux joueurs barcelonais en échange.

Le Barça, d'abord sommé de régler la clause libératoire de Martinez, estimée à 111 millions d'euros, était ensuite parvenu à négocier son prix à la baisse, aux environs des 90 M€. Mais la fonte de son budget mercato, liée à la crise du covid-19, l'a finalement incité à envisager une autre opération, moins coûteuse en termes d'indemnité de transfert, mais qui nécessite donc de se délester de deux éléments.

Plusieurs options pour les deux joueurs échangés

En fait, il ne resterait plus aux deux clubs qu'à se mettre d'accord sur l'identité des deux joueurs échangés. L'Inter pourrait trouver son bonheur dans la longue liste de joueurs bénéficiant d'un bon de sortie, de Samuel Umtiti (26 ans) à Arturo Vidal (32 ans), en passant par Nelson Semedo (26 ans) ou Ivan Rakitic (32 ans). Mais cet échange pourrait aussi intégrer des talents moins confirmés et/ou actuellement prêtés par le Barça.

Le journal El Mundo Deportivo cite les noms de Rafinha (27 ans, prêté au Celta Vigo), Moussa Wagué (21 ans, prêté à Nice), Juan Miranda, Jean-Clair Todibo (20 ans, prêtés à Schalke), Oriol Busquets (21 ans, prêté à Twente), Matheus Fernandes (21 ans, prêté à Valladolid) ou encore Marc Cucurella (21 ans, prêté à Getafe). Philippe Coutinho (27 ans, prêté au Bayern), passé par l'Inter entre 2008 et 2013, devrait plutôt retourner en Premier League, s'il venait à partir cet été.