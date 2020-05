Mercato - Le Barça et la Juve se seraient entendus pour un échange très surprenant !

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont en contact afin de négocier un échange. En Catalogne, les dirigeants souhaitent attirer Miralem Pjanic (30 ans), lequel ne devrait pas être retenu par son club malgré ses trois années de contrat restantes et son rôle encore majeur dans le onze. Dans un premier temps, il était question d'un échange entre l'international bosnien et le Brésilien Arthur Melo, mais celui-ci n'a pas pour ambition de quitter le Barça. Contrairement à Nelson Semedo qui n'aura pas véritablement le choix puisque ses dirigeants n'en veulent plus et souhaitent s'en séparer.

Or, selon les informations révélées par Sport ce dimanche, un échange qui fait soulever les sourcils serait sur le point d'aboutir ! Miralem Pjanic devrait rejoindre Barcelone en compagnie de son coéquipier Mattia de Sciglio (27 ans) et d'un chèque de 25 millions d'euros... contre Nelson Semedo (26 ans), seulement ! L'information est particulièrement surprenante puisque le latéral portugais n'a jamais convaincu depuis son arrivée en 2017. Pourtant, le média catalan assure qu'un accord est sur le point d'être trouvé.