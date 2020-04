Mercato - Le Barça et Manchester City à la lutte pour Ruben Dias ?

Pur produit du centre de formation du Benfica Lisbonne, Ruben Dias (22 ans) est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. Un temps courtisé par l'Olympique Lyonnais qui s'était finalement tourné vers Joachim Anderson l'été dernier, le Portugais serait dans les petits papiers du FC Barcelone et de Manchester City, à en croire les informations révélées par Record et relayées par Mundo Deportivo ce dimanche.

En ce qui concerne le club blaugrana, Jorge Mendes, l'agent du joueur, aurait lui même proposé son client aux dirigeants. Conscient que le Barça cherche un renfort à ce poste en raison du probable départ de Samuel Umtiti et face à la baisse de rendement de Clément Lenglet, l'agent portugais avance ses pions pour Ruben Dias. Pour ce qui est du club mancunien, Pep Guardiola serait séduit par le profil du natif d'Amadora et souhaiterait le compter dans ses rangs. Néanmoins, il faudra mettre le prix puisque la clause libératoire de Dias s'élève à 100 millions d'euros.