Mercato - Le Barça fixe le prix de Griezmann et veut l'envoyer au PSG !

Toujours motivé par l'idée de faire revenir Neymar, malgré la crise économique qui couve, le Barça creuse l'option d'un troc avec Antoine Griezmann, dont le prix a même déjà été fixé.

Le FC Barcelone n'est décidément pas très attaché à Antoine Griezmann. Il y a dix jours, on apprenait dans la presse catalane que l'attaquant français (29 ans), recrue phare du dernier mercato estival blaugrana, avait été placé sur la liste des transferts. Une option que le club culé a étudiée davantage, puisqu'il a déjà fixé le prix de son gaucher, selon Sky Sports, à 100 millions d'euros. Ce montant, même s'il reste en-deçà de ce qu'avait déboursé le Barça pour arracher Griezmann à l'Atlético Madrid l'année dernière (120 M€), ne semble plus à la portée d'aucun club dans le contexte actuel, marqué par la crise du coronavirus et ses conséquences économiques.

L'arrêt des compétitions et le manque à gagner qui en découle a fait naître chez les dirigeants de club, y compris les plus solides financièrement, une certaine prudence, et il ne faudra pas s'attendre, au prochain mercato, à voir circuler des sommes à neuf chiffres. En fait, Barcelone a fixé un tel prix pour faciliter l'idée d'un troc entre Griezmann et un autre joueur. Neymar, en l'occurence...

Sky Sports ajoute en effet que les champions d'Espagne ont toujours dans l'idée de proposer un échange au PSG pour rapatrier leur ancien numéro 11. Ce dernier serait estimé à 150 M€ par les dirigeants parisiens, toujours d'après le média britannique, ce qui laisserait un écart de 50 M€ à combler pour le Barça, à condition que les Rouge-et-Bleu soient intéressés par le champion du monde. Grizi, lui, serait toujours déterminé à s'imposer en Catalogne, malgré son entente au mieux perfectible avec ses compères d'attaque Lionel Messi et Luis Suarez... eux-mêmes désireux de retrouver Neymar.