Mercato - Le Barça lorgne une des révélations de la Liga pour sa défense

Avec 31 buts encaissés en 21 matchs cette saison, soit plus d'un but par match, le FC Barcelone montre des signes de fébrilité dans le secteur défensif. Lors du marché des transferts estival, outre le dossier Neymar qui devrait de nouveau animer le mercato, le Barça devrait également s'activer pour remodeler sa défense. La direction sportive du club catalan a d'ores et déjà établi une short-list de quelques noms, et l'une des priorités se nomme Pau Torres, comme l'avance le journal Sport.

Le défenseur central espagnol de 23 ans est l'une des révélations de la saison à son poste. Utilisé à 24 reprises en Liga avec Villarreal, l'Espagnol a vu sa cote de popularité exploser de l'autre côté des Pyrénées. Mais si les dirigeants blaugrana sont fortement intéressés par son profil, son coût pourrait poser problème. Ce gaucher a une clause libératoire de 50 millions d'euros, un prix que le Barça ne peut se permettre de mettre sur la table. Pour parvenir à trouver un accord, le FCB compte ainsi sur une vente de Samuel Umtiti cet été pour obtenir des liquidités et négocier par la suite le transfert de Pau Torres.