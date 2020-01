Mercato - Le Barça met fin aux négociations pour Rodrigo !

Ce mardi n'a pas été de tout repos en ce qui concerne le dossier Rodrigo Moreno ! Dans un premier temps, les médias espagnols indiquaient que les négociations entre le FC Barcelone et Valence avançaient dans le bon sens. Dans l'après-midi, une folle rumeur est apparue : celle impliquant l'arrivée de Bruno Fernandes au FC Barcelone en provenance du Sporting Portugal, lequel aurait alors été prêté à Valence comme monnaie d'échange jusqu'en juin 2021.

Retournement de situation énorme ce mardi soir puisque Mundo Deportivo et la Cadena Ser s'accordent pour affirmer que le Barça a décidé de mettre un terme aux négociations avec Valence ! Les deux médias expliquent que les dirigeants blaugrana estiment les exigences du club Che démesurées et ont ainsi fait le choix de ne pas donner suite à ce dossier. L'horloge tourne et il ne reste plus que quelques jours au FC Barcelone pour trouver le remplaçant de Luis Suarez...