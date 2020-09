Mercato - Le Barça n'est plus très sûr de vouloir Memphis Depay...

En quête d'un renfort offensif pour pallier le départ prochain de Luis Suarez, le Barça a coché le nom de Memphis Depay. Mais certains dirigeants préféreraient promouvoir Ansu Fati plutôt que de recruter le Néerlandais.

Memphis Depay sera-t-il un joueur du FC Barcelone avant le 5 octobre, date de la fermeture du mercato ? Trois ans et demi après son arrivée dans le Rhône, l'attaquant lyonnais (26 ans) souhaite franchir un nouveau palier en Catalogne et l'OL, privé de coupe d'Europe cette saison, semble ouvert à une vente, à un an de la fin de son contrat, à condition de récupérer une enveloppe approchant les 30 millions d'euros. Mais le Barça veut-il vraiment le faire venir cet été ? La question se pose dans la presse catalane.

"Le dilemme Ansu", c'est ainsi qu'est résumée la complexité des réflexions menées par le club culé par nos confrères du Mundo Deportivo. Le journal pro-Barça rapporte que certains dirigeants redoutent que la potentielle arrivée de Depay vienne freiner l'ascension d'Ansu Fati. D'aucuns considèrent que le jeune attaquant de 17 ans, révélation de la dernière saison barcelonaise (33 matchs toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 1 passe) et auteur de ses deux premières sélections avec l'Espagne ce mois-ci, représente une option crédible pour compenser le départ de Luis Suarez, poussé vers la sortie.

L'argument financier privilégié avec Ansu Fati ?

Face aux partisans d'un transfert de Depay, dont fait évidemment partie son compatriote Ronald Koeman, les adorateurs de Fati disposent de plusieurs arguments. Financièrement, promouvoir l'enfant de la Masia ne coûterait rien, alors que le prix du Batave, même s'il reste largement en-deçà de ce qui aurait dû être déboursé pour faire venir Lautaro Martinez (111 M€), reste élevé pour un club aux finances exsangues.

Par ailleurs, renforcer la concurrence dans ce secteur de jeu, alors que Francisco Trincao a déjà rejoint Griezmann, Messi, Dembélé et Braithwaite cet été, serait un très mauvais signal envoyé au néo-international espagnol, dont l'agent Jorge Mendes est à l'affût du moindre faux-pas pour tenter un transfert à l'étranger (Manchester United s'est récemment renseigné sur la faisabilité d'un transfert). Pendant que le débat fait rage à Barcelone, Memphis Depay reste Lyonnais. De retour de sélection, il sera à Bordeaux, vendredi soir, pour l'ouverture de la 3e journée de Ligue 1.