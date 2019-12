Mercato - Le Barça ne devrait pas retenir Semedo

Quarante millions d'euros. Il s'agit de la somme que les Blaugrana avait déboursé en 2017 pour s'offrir les services de Nelson Semedo (26 ans), joueur du Benfica Lisbonne à l'époque. Utilisé à 14 reprises en championnat cette saison (3 passes décisives), le défenseur portugais pourrait pourtant quitter le club lors du prochain mercato.

Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, le Lisboète de naissance était annoncé proche de l'Atlético de Madrid. Près de six mois plus tard, il conserve une cote de popularité intéressante en Europe et il ne fait aucun doute que certaines écuries se pencheront sur ce dossier. Du côté du Barça, Eric Abidal serait d'ores et déjà en quête d'un renfort au poste d'arrière droit, comme l'indique Mundo Deportivo.