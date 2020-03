Mercato - Le Barça offre une dernière chance à Ousmane Dembélé

Malgré ses blessures à répétition, Ousmane Dembélé conserve énormément de crédit auprès de ses dirigeants...

S'il y a bien un mot qui existe pour qualifier les trois première saisons d'Ousmane Dembélé au Barça, ce serait "déception". Transféré pour plus de 120 millions d'euros en 2017 pour remplacer Neymar, parti au PSG, le jeune attaquant, auteur d'une saison complète à Dortmund, n'a jamais su s'imposer au sein du club catalan, la faute à d'énormes pépins physiques. Mais visiblement, ses échecs à répétition n'ont pas entaché le crédit qu'il peut avoir auprès de ses dirigeants...

Contrairement à Antoine Griezmann, placé sur la liste des transferts par le Barça, Ousmane Dembélé conserve une énorme confiance de la part des hauts décideurs du club. Selon le quotidien Sport, l'attaquant français de 22 ans, qui enchaîne les pépins physiques (seulement 74 matchs depuis 2017 au club), peut compter, entre autres, sur le soutien de son entraîneur Quique Setien.

Blessé pour la troisième fois de l'année et out jusqu'à la fin de la saison, l'ancien Rennais est tout de même vu comme un titulaire en puissance par les Catalans, d'autant plus qu'il est l'un des rares véritables ailiers du club. Ainsi, il parait difficile que Dembélé puisse être libéré par le club culé cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il devra saisir sa dernière chance lors de l'exercice 2020-2021 sous peine de quitter l'Espagne avec l'étiquette de flop... Barcelone, de son côté, reste persuadé de son potentiel et estime qu'il pourrait retrouver son meilleur niveau à condition de suivre un programme spécifique...