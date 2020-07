Mercato - Le Barça pousse Martin Braithwaite vers la sortie

Martin Braithwaite (29 ans) est arrivé en janvier dernier au FC Barcelone, notamment pour palier (à l'époque) les absences d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez. Le Danois a participé à dix matchs (dont 4 titularisations) avec les Blaugrana et n'a marqué qu'un seul but. Son aventure en Catalogne ne devrait pas durer puisque selon Mundo Deportivo, le club lui chercherait déjà une porte de sortie.

Acheté 18M€ à Léganes, les dirigeants barcelonais souhaiteraient, au moins, récupérer ce prix là. Un transfert sec mais aussi un prêt avec option d'achat (ou non) sont étudiés en interne. Pour rappel, Braithwaite est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Catalans.