Mercato - Le Barça prêt à faire un effort pour faire partir Coutinho

Après un passage plus que compliqué au Barça, voilà maintenant deux saisons que Philippe Coutinho a quitté la Catalogne pour rejoindre le Bayern Munich. Le prêt de 2 ans dont le Brésilien fait l’objet arrive en cette fin de mois de juin à expiration. De quoi raviver les interrogations concernant l’avenir du milieu de 28 ans. En effet, les dirigeants munichois souhaiteraient se séparer du joueur, qui reviendra donc à Barcelone cet été, mais à quelles fins ?

Plusieurs options s’offrent à la direction catalane, qui selon Mundo Deportivo s’entretiendra dans la semaine avec l’agent du joueur. Néanmoins, la possibilité d’une nouvelle saison de Coutinho sous le maillot blaugrana semble peu envisageable. Un retour du côté de la Premier League, où l’international brésilien s’est montré aux yeux de l’Europe sous le maillot de Liverpool entre 2013 et 2018 apparaît déjà comme plus probable. Les clubs londoniens d’Arsenal, Chelsea et Tottenham, et d’autres comme Leicester ou Newcastle souhaiteraient en effet convaincre le Brésilien de signer. Enfin, le Telegraph indique que le FC Barcelone, qui cherche à renflouer ses caisses, serait même prêt a payer une partie du salaire du joueur pour le laisser filer cet été.