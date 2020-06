Mercato - Le Barça réfléchit encore à relancer le dossier Neymar

Sur la piste de Lautaro Martinez depuis plus de deux mois, le FC Barcelone se retrouve aujourd'hui face à un choix décisif pour la saison prochaine. Les dirigeants du club catalan doivent se décider entre attaquer le dossier de l'Argentin ou celui de Neymar, malgré les multiples barrières mises par le PSG.

On pouvait penser que les rumeurs concernant l'avenir de Neymar (28 ans) ne reviendraient plus de l'été. Mais c'était se tromper que de penser que le Barça n'avait plus en tête de rapatrier son ancienne star (13 buts, 6 passes décisives). Comme le révèle Sport ce matin, le Brésilien serait à nouveau au coeur des débats entre les grandes voix du club catalan. Mais cette fois-ci, l'attaquant du Paris Saint-Germain partage la discussion avec un autre homme extrêmement courtisé, Lautaro (22 ans).

Le buteur de l'Inter de Milan (12 buts, 2 passes décisives) anime les journaux espagnols depuis plus de deux mois. Cible ultime du mercato barcelonais, l'Argentin a lui aussi décidé de franchir un nouveau palier dans sa carrière en envisageant de rejoindre les Blaugranas. Mais alors que le joueur et Barcelone sont tombés d'accord, les Nerazzurri sont eux beaucoup moins emballés à l'idée de lâcher leur vedette. Peu coopératif, le club lombard demande en échange un gros chèque à Josep Maria Bartomeu, le président catalan.

Neymar ou Lautaro ?

Et d'après nos confrères de Sport, les longues négociations pourraient tenter le Barça de revenir à la charge pour Neymar. Malgré les nombreux vétos mis par le PSG pour conserver sa superstar débarquée en 2017 pour 222 millions d'euros, les Azulgranas pourraient tout de même saisir leur chance dans ce dossier. Mais en grande difficulté avec son économie notamment à cause de la crise du coronavirus, qui a poussé l'ensemble des joueurs à réduire leur salaire de 70 %, Barcelone ne pourra en aucun cas se permettre de trop grosses folies cet été.

L'Inter le sait bien, les Catalans n'ont pas les capacités de payer la clause libératoire de Lautaro, fixée à 111 millions d'euros. Dans cette optique, les Milanais ne font que repousser les offres d'échange de joueurs accompagnées de gros montants. A la recherche d'un pur numéro 9, Bartomeu pensait avoir déniché la perle rare avec Martinez. Mais l'affaire sera un véritable bras de fer. En attendant, Neymar pourra peut-être montrer le bout de son nez lors de ce mercato 2020.