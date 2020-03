Mercato - Le Barça relance la piste Tanguy Ndombele

Il y a un peu plus d'un an, à l'occasion du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'OL (5-1), Tanguy Ndombele avait ébloui le public du Nou Camp. Rare joueur lyonnais à surnager, l'international tricolore avait impressionné par ses qualités physiques et techniques, qui lui permettent de casser des lignes balle au pied ou par la passe. Quelques mois plus tard, il avait figuré sur les tablettes du club culé, mais avait finalement rejoint Tottenham contre un chèque de 60 M€ (+10 M€ de bonus).

Malgré une saison en dents de scie à Londres (27 matchs, 2 buts, 4 passes toutes compétitions confondues), où l'arrivée de José Mourinho ne lui a pas vraiment profité, le joueur de 23 ans fait toujours partie des joueurs dont l'évolution est suivie en Catalogne. D'après El Mundo Deportivo, Ndombele pourrait même faire l'objet d'une offensive au prochain mercato, le Barça étant à la recherche d'un renfort dans l'entre-jeu pour compenser les départs probables d'Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Le milieu du Napoli, l'espagnol Fabian Ruiz (23 ans), est également toujours ciblé.