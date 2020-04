Mercato - Le Barça relance le dossier Matthijs de Ligt

Malgré les difficultés rencontrées durant cette crise, le FC Barcelone ne semble pas manquer d'ambition pour le prochain mercato estival. Outre les dossiers Neymar et Lautaro Martinez sur lesquels un nombre incalculable d'informations paraît jour après jour, les dirigeants barcelonais planchent sur d'autres cas. Depuis quelques jours, la presse italienne et la presse espagnole évoquent la possibilité d'un échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Or, les Blaugrana aimeraient profiter de l'intérêt de a Vieille Dame pour le milieu brésilien pour relancer le dossier Matthijs de Ligt.

D'après Mundo Deportivo qui en fait sa Une ce dimanche, le Barça pourrait tenter de récupérer le défenseur néerlandais de 20 ans. L'été dernier, Barcelone était l'une des destinations privilégiées par le joueur mais le salaire proposé par la Juve et l'assurance d'un temps de jeu plus conséquent qu'en Catalogne ont finalement convaincu De Ligt. Un an plus tard, Bartomeu n'oublie pas l'ancien joueur de l'Ajax et le désire toujours dans ses rangs, d'autant plus que le FC Barcelone souhaite remodeler une défense qui s'est montrée friable cette saison. Toujours selon MD, Matthijs de Ligt suit avec attention les négociations entre les deux clubs. A Barcelone, il pourrait retrouver son ami et ancien coéquipier, Frenkie de Jong.