Mercato - Le Barça songe à récupérer Marc Cucurella

A la recherche d'un latéral gauche pouvant concurrencer Jordi Alba à ce poste, le Barça se penche sur plusieurs pistes. L'une d'entre elles mène au jeune espoir formé à la Masia, Marc Cucurella. A 21 ans, le latéral prêté à Getafe, puis acheté par le club en avril dernier contre 6 millions d'euros, réalise une très bonne saison. Si bien que Catalunya Radio annonce que les dirigeants Blaugrana songeraient à faire revenir le joueur, qui dispose d'une clause de rachat de 15 millions d'euros.

Le jeune Espagnol a engrangé du temps de jeu à Getafe (5ème), et de l'expérience en disputant l'Europa League (7 matchs). Il présente également un bilan plus qu'honorable, avec 1 but et 4 passes décisives en 33 matchs. Côté départ, cette arrivée pousserait encore plus Junior Firpo (23 ans), recruté il y a un an à peine, vers la porte de sortie.