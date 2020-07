Mercato - Le Barça tente un nouvel échange pour la paire Ndombele-Sessegnon

Fragilisé par la crise économique, le Barça a opté récemment pour une stratégie moins onéreuse sur le marché des transferts : l'échange de joueurs. Après être parvenu à récupérer Miralem Pjanic (30 ans), les Blaugrana tenteraient une nouvelle approche de la sorte en Angleterre, du côté de Tottenham. Selon The Evening Standard, les dirigeants catalans se pencheraient sur la possibilité de récupérer la paire Tanguy Ndombele-Ryan Sessegnon. Les deux joueurs ont peu été utilisés par le coach José Mourinho depuis la reprise. Et étant donné les relations tendues qu'entretient le milieu français (23 ans) avec son entraîneur, il serait ouvert à l'idée de rejoindre Barcelone.

Nos confrères britanniques précisent même qu'Eric Abidal, le directeur sportif du Barça, serait en charge du dossier Ndombele et tenterait de négocier un prêt de l'ancien Lyonnais si un transfert définitif s'avérait impossible. Concernant les Barcelonais susceptibles d'être proposés au club anglais, plusieurs membres de l'effectif semblent être poussés vers la sortie dernièrement, à l'image de Nelson Semedo, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti ou encore Philippe Coutinho. Pour l'heure chez les Spurs, un départ des deux joueurs n'est pas à l'ordre du jour. Mourinho se serait personnellement opposé à un quelconque départ de Sessegnon (20 ans), le polyvalent latéral gauche. Pour Ndombele, la direction n'envisagerait pas de se séparer du plus gros transfert de l'histoire du club londonien (60 millions hors bonus), arrivé il y a un an à peine.