Mercato - Le Barça touche au but avec Ter Stegen !

Après plusieurs mois de négociations intenses entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen autour d'une prolongation, un accord semble enfin se dessiner. Pourtant, au début du mois de mai, le gardien avait même annoncé que les discussions entre les deux parties étaient à l'arrêt. Mais le club catalan et le portier de 28 ans auraient "mis leurs différends de côtés", comme l'annonce Sport sur sa une du jour, et un accord serait sur le point d'être trouvé.

En effet, selon nos confrères espagnols, une prolongation de 3 ans supplémentaires attendrait l'international allemand (24 sélections) ce qui le lierait au club Blaugrana jusqu'en 2025. Une signature est espérée au mois de juin prochain et son salaire devrait être revu à la hausse. Arrivé en provenance de Mönchengladbach en 2014, Ter Stegen, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, n'avait pas caché son désir de rester au Barça.