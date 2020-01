Mercato - Le Barça va accueillir une pépite brésilienne

Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont visiblement lancés dans une croisade : celle de piller toutes les pépites brésiliennes. Après Vinicius Junior et Rodrygo Goes ces dernières années, la Casa Blanca a officialisé lundi l'arrivée de Reinier Jesus en provenance de Flamengo. Ce samedi, Globoesporte nous apprend que le Barça aurait, à son tour, mis la main sur un jeune brésilien au fort potentiel, Yan Couto (17 ans/Coritiba).

D'après le média, les dirigeants catalans auraient bouclé cette opération mais elle ne sera réalisée que l'été prochain, lorsque le joueur aura fêté ses 18 ans (le 3 juin). Les Blaugrana devraient débourser 5 millions d'euros hors bonus. En Europe, le Bayer Leverkusen mais également Arsenal étaient aussi à l'affût sur ce dossier.