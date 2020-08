Mercato - Le Barça veut échanger Umtiti contre Depay !

Après la belle victoire de son équipe (4-1) face à Dijon et un match plein de sa part, Memphis Depay s'était montré évasif au moment d'évoquer son avenir en conférence de presse : "je suis concentré sur Lyon car je suis ici pour le moment. Je peux rêver de grands clubs. On va voir ce qui se passe" avait-il lâché vendredi. Alors que Lyon va devoir céder plusieurs cadres cet été, la rumeur d'un départ du Batave au Barça prend de plus en plus d'épaisseur. L'attaquant de l'OL (26 ans, 13 matchs, 9 buts en L1) entretient d'ailleurs une très bonne relation avec le nouveau coach du FC Barcelone, Ronald Koeman, qu'il a côtoyé en sélection.

Mundo Deportivo avance même que le club catalan souhaiterait inclure Samuel Umtiti (23 ans), le défenseur central qui a vécu une saison compliquée avec le Barça (13 matchs de Liga), dans un échange afin de pouvoir récupérer Depay. De son côté, Rudi Garcia a clairement partagé son envie de voir le champion du monde revenir dans son club formateur. Reste à savoir si l'ancien Gone (sous contrat jusqu'en 2023) acceptera un départ. Quant au joueur de l'OL, dont le contrat expire dans un an, il devrait facilement être séduit par un tel challenge, lui qui rêve de jouer pour les plus grands.