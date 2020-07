Mercato - Le Barça veut se débarrasser de Samuel Umtiti

Auteur d'une nouvelle saison ternie par les blessures, Samuel Umtiti a sérieusement entamé son crédit auprès de la direction barcelonaise, qui souhaite s'en séparer cet été.

Reverra-t-on un jour Samuel Umtiti sous les couleurs du FC Barcelone ? La question se pose alors que le défenseur tricolore, apparu pour la dernière fois le 27 juin dernier face au Celta Vigo, a été victime d'une énième rechute au genou gauche, celui qui le tiraille depuis son retour de la Coupe du monde 2018. Toujours pas revenu dans le groupe de Quique Setién, il aura du mal à réintégrer les plans de l'entraîneur catalan pour les deux dernières journées de la saison de Liga, jeudi (contre Osasuna) et dimanche (contre Alavés). Pas sûr, non plus, qu'il soit en meilleure forme que Gerard Piqué ou Clément Lenglet pour postuler face à Naples, en août, pour la reprise de la Ligue des Champions. D'ici-là, d'ailleurs, il se pourrait qu'il ait déjà changé d'air.

La presse catalane, qui a souvent présenté l'ancien lyonnais comme un potentiel partant au cours des derniers mois, remet le couvert ce mardi, en assurant que le Barça est déterminé à s'en séparer cet été. Un transfert serait privilégié, mais un prêt pourrait aussi être envisagé par les dirigeant blaugrana, motivés à lui trouver une porte de sortie par son salaire imposant, négocié lors de sa prolongation en juin 2018 (jusqu'en 2023). Les pensionnaires du Nou Camp seraient même déjà à la recherche d'un nouveau défenseur central de haut-niveau pour entrer dans la rotation avec le duo Piqué-Lenglet...

Plusieurs clubs italiens sur les rangs

Si la Premier League fut un temps citée comme la destination la plus probable du Français (26 ans), c'est plutôt en Italie qu'il pourrait atterrir. Naples, la Lazio, la Roma et le Torino seraient intéressés, énumère le journal Sport. De son côté, le joueur n'aurait toujours aucune envie de partir, déterminé à regagner sa place de titulaire, quatre ans après son arrivée au Barça. Mais la direction du club culé, lassée par ses blessures à répétition (seulement 13 matchs de Liga cette saison) et surtout son refus de se faire opérer, semble avoir perdu patience.