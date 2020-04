Mercato - Le Barça vise un jeune buteur argentin

Non, Lautaro Martinez (22 ans) n'est pas l'unique jeune buteur argentin ciblé par le FC Barcelone. Alors que l'attaquant de l'Inter Milan fait régulièrement la Une de la presse catalane ces dernières semaines - lorsque Neymar ne lui vole pas la vedette -, les dirigeants Blaugrana s'intéresseraient également à Adolfo Gaich, joueur de 21 ans qui évolue à San Lorenzo (Argentine), comme l'indique le quotidien catalan Sport.

Auteur de 5 buts en 12 matchs de championnat cette saison, Gaich présente un physique athlétique (1m90) et il a fait parler son talent devant le but avec les catégories jeunes de la sélection. Devenu international A en septembre 2019 et évalué à 11 millions d'euros par le site transfermarkt, Gaich est suivi par plusieurs clubs européens. L'AS Roma, Galatasaray ou encore le Club Bruges sont cités, tout comme l'Atlético Mineiro au Brésil.