Mercato - Le Bayern accorde un bon de sortie à Thiago Alcantara

Thiago Alcantara (29 ans) intéresse fortement Liverpool depuis plusieurs semaines. Le milieu de terrain du Bayern Munich a demandé à ses dirigeants de le laisser partir. "Thiago a informé Hasan qu’il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c’est ainsi. Vous devez l’accepter", a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern Munich à Sky Allemagne. Les Bavarois ne devraient donc pas bloquer le départ de l'Espagnol.

Cependant, les champions d'Allemagne ne braderont pas leur joueur. "Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme. Je ne veux pas faire de commentaires publics sur la somme que nous avons en tête. Nous verrons ça, mais comme je l’ai déjà dit, ce ne sera pas les soldes d’été", a assuré le patron du Bayern. Un montant compris entre 30 et 35M€ devrait suffire aux dirigeants allemands pour lâcher Alcantara.