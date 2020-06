Mercato - Le Bayern délivre un bon de sortie à Corentin Tolisso !

L'histoire entre Corentin Tolisso et le Bayern Munich pourrait bien se terminer cet été. En effet, le milieu de terrain de 25 ans dispose d'un bon de sortie en vue du prochain mercato...

Arrivé par la grande porte au Bayern Munich à l'été 2017, contre 41,5 millions d'euros, Corentin Tolisso a réussi une bonne première saison en Bavière avec 35 matchs disputés pour 9 buts et 6 passes décisives. Une année conclue de la meilleure des manières avec le titre de champion du Monde avec les Bleus. Clairement en train de monter en puissance, le joueur formé à l'OL subit un contre-coup terrible l'année suivante (2018-2019) quelques semaines seulement après la reprise, avec une rupture des ligaments croisés du genou. Une grave blessure qui l'oblige à réaliser une saison quasi blanche (9 matchs disputés).

De retour sur les terrains cette année, le natif de Tarare n'est pas parvenu à se refaire une santé puisqu'il ne compte que 1359 minutes depuis le début de saison (24 apparitions, 3 buts, 5 passes). La faute à une concurrence accrue dans l'entrejeu bavarois ! Résultat, le Bayern aurait délivré un bon de sortie à son joueur, selon les informations de RMC Sport.

Toutefois, les Allemands ne comptent pas brader le joueur pour autant et attendent, au moins, 35 millions d'euros. Solide, physique et également à l'aise balle au pied, Tolisso est déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United et l'Inter Milan. Les Mancuniens, qui comptent faire un recrutement compétitif pour retrouver les sommets de la Premier League, discutent même avec l'entourage du joueur. L'ex-Lyonnais, qui semble plus attiré par la Premier League pourrait être l'une des bonnes pioches du mercato !