Mercato - Le Bayern et Leroy Sané sont tombés d'accord

Leroy Sané au Bayern, c'est presque fait ! D'après les informations de Bild, le jeune attaquant de Manchester City (24 ans) s'est mis d'accord avec les pensionnaires de l'Allianz Arena sur les bases d'un contrat de cinq ans. Le Bayern, qui cherche à rapatrier l'international allemand depuis plusieurs mois, doit désormais trouver un terrain d'entente avec les champions d'Angleterre en titre.

"Pour le Bayern et la Bundesliga, ce serait un grand moment, un moment très fort", a réagi l'agent du joueur, Damir Smoljan, auprès de Sport 1. "Leroy est un joueur qui a l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Pour réaliser ce rêve, il travaille très dur sur lui-même." Sané, qui se remet d'une grave blessure à un genou, n'a plus qu'un an de contrat avec City.

Our Story: as soon as @FCBayern and @ManCity find an agreement, Sané will sign a five-year contract in Munich. Club and Player have reached an agreement @SPORTBILD