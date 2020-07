Mercato - Le Bayern fixe un prix presque dérisoire pour Thiago Alcantara !

A un an de la fin de son contrat et face à la volonté du joueur de partir, le Bayern Munich n'attend pas une grosse somme de la vente de Thiago Alcantara.

Sans faire encore trop de bruit, Thiago Alcantara s'annonce comme l'un des grands animateurs de ce mercato estival, qui doit s'étendre jusqu'au 5 octobre prochain. A un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, où il évolue depuis sept ans, le maestro espagnol (29 ans) a déjà manifesté son envie de découvrir un nouveau challenge et l'information n'a pas échappé à ses courtisans. Et ce n'est pas le prix réclamé par les champions d'Allemagne qui risque de décourager ces derniers.

A en croire les informations de Sport Bild, il n'y aura pas besoin de débourser plus de 30 millions d'euros pour s'offrir les services de l'ancien Barcelonais. Un prix à la baisse, qui s'explique aussi bien par la situation contractuelle du joueur que par sa volonté de partir. Le contexte ne permet pas aux dirigeants bavarois d'exiger une somme colossale, quand bien même Thiago jouirait d'un statut de cadre au sein de l'effectif de Hansi Flick.

Liverpool va devoir accélérer

A ce prix-là, il ne fait aucun doute que les prétendants vont se bousculer. Liverpool, qui semblait jusqu'alors être le plus insistant, risque de se mesurer à une vive concurrence s'il n'enclenche pas rapidement la vitesse supérieure. Cela tombe bien, le marché des transferts vient d'ouvrir ses portes en Angleterre...