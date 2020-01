Mercato - Le Bayern jette l'éponge pour Benjamin Henrichs

Lors de l’été 2018, l’AS Monaco parvenait à recruter le latéral droit Benjamin Henrichs en provenance du Bayer Leverkusen contre la somme faramineuse de 20 millions d’euros. Peu convaincant depuis son arrivée sur le Rocher, le joueur de 22 ans ronge son frein sur le banc avec seulement six matchs joués toutes compétitions confondues cette saison. Un retour au bercail dès cet hiver semble le remède à tous les maux de l’international allemand (3 sélections).

D’abord annoncé au Bayern Munich, le défenseur pourrait finalement rebondir à Leipzig. En effet, les Munichois ont décidé de jeter l’éponge, comme l’a révélé Christian Falk, journaliste à Bild. Difficiles en affaires, les Asémistes voulaient un transfert brut à hauteur des 20 millions d’euros alors que les Bavarois espéraient se faire prêter l’Allemand. Un feuilleton loin de se terminer qui rapproche un peu plus Henrichs de l’équipe de Julian Nagelsmann.

Transfer-Update: Benjamin Henrichs won't become a player of @FCBayern. The Club just wanted a loan deal @AS_Monaco @altobelli13 @BILD_rbleipzig @BILD_Bayern