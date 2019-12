Mercato - Le Bayern Munich va accueillir un gardien allemand

Ce dimanche, Schalke 04 a annoncé à travers un communiqué que son gardien, Alexender Nübel (23 ans), quitterait librement le club à l'issue de la saison. Le portier allemand sera alors arrivé au terme de son contrat et pourra rejoindre le club de son choix. Or, d'après les informations de BILD, ce dernier aurait d'ores et déjà trouvé sa future destination. Selon le média allemand, Nübel s'est entendu avec le Bayern Münich et devrait parapher un contrat de 5 ans avec le champion d'Allemagne en titre. Les Bavarois semblent donc avoir trouvé le digne successeur de Manuel Neuer.