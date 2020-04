Mercato - Le Bayern prêt à faire des folies pour Kai Havertz

Véritable crack du football allemand, Kai Havertz (20 ans) n'a pas fini de faire parler de lui dans les rumeurs de transfert. Milieu de terrain rapide, technique et décisif (11 buts, 7 passes décisives) avec le Bayer Leverkusen, le natif d'Aix-la-Chapelle sera l'une des attractions du mercato cet été. Selon Sky Sports, nombreuses sont les écuries souhaitant intégrer le prodige à leur effectif. Alors que Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Barcelone s'étaient penchés sur le dossier, le Bayern aurait une longueur d'avance.

En effet, d'après le média britannique, Havertz aurait déjà choisi sa future destination. Et Munich ressemblerait assez nettement à la prochaine terre d'accueil du costaud meneur de jeu (1m89, 82 kg). 100 millions d'euros pourraient alors être déboursés pour l'actuel joueur de Leverkusen. Il deviendrait l'achat le plus onéreux de l'histoire club bavarois devant Lucas Hernandez (80 millions). Mais selon The Independant, Le Barça n'aurait pas dit son dernier mot, et préparerait une grosse offre pour séduire l'international allemand (7 sélections, 1 but). Un feuilleton loin d'être terminé.